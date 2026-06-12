العراق يؤكد موقفه الرافض لتوسيع رقعة الحرب

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير الخارجية، ، تلقى اتصالاً هاتفياً من للوكالة الذرية، رفائيل غروسي".وخلال الاتصال، قدم غروسي "تهانيه إلى حسين بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للخارجية"، مؤكداً أن "استمرار توليه هذا المنصب يعكس نهجاً يسهم في تعزيز استقرار السياسة الخارجية العراقية وتطوير علاقات مع مختلف دول العالم".وناقش الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الأخيرة المبذولة للتوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتعزيز فرص ، وتبادلا وجهات النظر بشأن مضامين أي تفاهمات محتملة وانعكاساتها على أمن المنطقة"، مؤكدين أن "شعوب المنطقة تتطلع إلى ترسيخ دعائم السلم والأمن وتجنب المزيد من التصعيد".وتناول الاتصال "الهجمات التي استهدفت عدداً من الدول الخليجية، حيث أكد الوزير موقف العراق الثابت الرافض لتوسيع رقعة الحرب أو زعزعة أمن واستقرار المنطقة".وجرى بحث "الهجوم الذي تعرضت له محطة “براكة” للطاقة النووية في ، إذ جدد فؤاد حسين إدانة العراق لهذا الهجوم"، مؤكداً "رفض القاطع لأي اعتداء يستهدف المنشآت المدنية والحيوية".وأشار الوزير إلى "استعداد العراق للتعاون مع الدول الخليجية الشقيقة من خلال تشكيل لجان تحقيق مختصة ومشتركة، بهدف المساهمة في تحديد الجهات المسؤولة عن تلك الهجمات، بما يعزز الأمن الجماعي ويحافظ على استقرار المنطقة".وفي ختام الاتصال، أعرب حسين عن "شكره وتقديره لرفائيل ماريانو غروسي على تهنئته واتصاله"، مثمناً "الجهود التي يبذلها في دعم الحوار وتعزيز الثقة، بما يسهم في تطوير علاقات العراق مع محيطه الإقليمي، ولا سيما مع دول ، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة".