وفاة نزيلين في سجن البصرة

وقال المصدر لـ ، ان "نزيلين توفيا في سجن "، مشيراً الى ان " الأول الموقوف وفق تهمة التسليب توفي اثر مضاعفات مرضية".وتابع ان "السجين الثاني والموقوف بقضايا مخدرات الحياة توفي بعد تعرضه لجلطة دماغية".