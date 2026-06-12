داخل "التك تك".. مقتل شاب بإطلاق نار في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن “حادث قتل سُجل عند الساعة 21:15 من يوم 12/6/2026 في منطقة العلم التابعة لقضاء الإمام (ع)، حيث عُثر على المدعو حسنين (مواليد 1997)، وهو كاسب من سكنة منطقة النهيرات في قضاء القرنة، مقتولاً داخل دراجته النارية (تك تك) الحمراء غير المرقمة، إثر إصابته بعيار ناري في الرأس”.وأضاف أن “مفارز الأدلة الجنائية أجرت الكشف على الجثة في موقع الحادث، قبل نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية”، مبيناً أن “القوات الأمنية ضبطت ثلاثة أظرفة فارغة تعود لمسدس في مكان الحادث”.وأشار إلى أنه “تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الإمام الصادق(ع)، ومركز شرطة العلم، والنجدة والدوريات، وقسم مكافحة الإجرام والاستخبارات، إضافة إلى قوة من ، لمتابعة التحقيق وكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة”.