قبل "ربع ساعة" من الامتحان.. الموت يغيب طالباً متفوقاً في البصرة

وذكرت المديرية في بيان، أن "الطالب عباس ، من ثانوية المتفوقين الأولى، توفي صباح اليوم السبت الموافق 13 حزيران 2026، عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً (قبل نحو 15 دقيقة) من موعد دخوله إلى القاعة الامتحانية".وأضافت أن "الفقيد كان من الطلبة المتفوقين، وأن خبر وفاته شكّل صدمة كبيرة لزملائه وكوادره التدريسية"، معربة عن تعازيها ومواساتها لذويه وأسرته.