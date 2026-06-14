بعد وصولها إلى أكثر من 8 آلاف دينار.. انخفاض في أسعار بيض المائدة

وكانت أسعار بيض المائدة قد ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل تدريجي، حتى وصل سعر الطبقة الواحدة منها إلى 8 آلاف و500 دينار في غالبية الأسواق المحلية.وأفاد مدير في المجلس، مهند خليف محمود، بأن لجان المنافسة التابعة للمجلس منتشرة في الأسواق المحلية كافة، وتواصل مراقبة حركة البيع والشراء مع التركيز على السلع الغذائية الأساسية؛ للكشف عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وشدد محمود على أن المجلس يعمل على تحقيق التوازن بين توفير السلع للمواطنين وضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق، موضحاً أن التعرفة الأخيرة شملت السلع الكمالية فقط -مثل القهوة وبعض المواد غير الأساسية- ولم تطل المواد الغذائية الرئيسة التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي، منها الأرز والسكر وبيض المائدة والخضروات.وأشار إلى حرص المجلس على توفير أسعار مناسبة للمستهلك مع الحفاظ على جودة المنتج المحلي والمستورد، كاشفاً أن الأسواق شهدت خلال المدة الماضية ارتفاعاً في أسعار بيض المائدة، بيد أن المؤشرات الحالية تؤكد بدء انخفاضها بالتزامن مع تحسن مستويات العرض.وفي السياق ذاته، أكد محمود أن الفرق التابعة للمجلس ستواصل زياراتها الميدانية المكثفة لمتابعة الأسواق ورصد أي مخالفات قد تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالتوازن السعري؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.