فاجعة هزت الغزالية.. أم ترمي نفسها وطفلها من الطابق الرابع في ظروف غامضة

ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد أسفر الحادث عن وفاة الطفل على الفور نتيجة قوة الارتطام، بينما نُقلت الأم إلى المستشفى بحالة حرجة إثر تعرّضها لرضوض وإصابات خطيرة جراء السقوط.وتواصل الجهات الأمنية المختصة -بحسب مصدر أمني- إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد الأسباب التي دفعت الأم إلى الإقدام على هذا الفعل.