البصرة.. القبض على أحد المتهمين باغتيال ضابط مكافحة الإجرام

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القبض على المتهم جاء نتيجة جهود حثيثة ومتابعة دقيقة من قبل المحكمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مضيفاً أنه تم تصديق أقواله بالاعتراف قضائياً بشأن اشتراكه في ارتكاب جريمة القتل".وتابع، ان "الجهود لا تزال مستمرة لتنفيذ أوامر القبض بحق بقية المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".