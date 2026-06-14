مجلس جامعة بغداد يقرّ إنشاء مدينة جامعية طبية في منطقة العامرية

وذكرت الجامعة في بيان، أن " عقد جلسته التاسعة عشرة برئاسة رئيس الجامعة، الزغيبي، لمناقشة ملفات استراتيجية تتعلق بتطوير البنى التحتية التعليمية والبحثية والخدمية".وأضاف البيان أن "المجلس أقر المشروع على أراضي الجامعة في منطقة الرفيل بالعامرية، لتكون مركزاً أكاديمياً وصحياً يضم كليات طبية، وتخصصات صحية، ومستشفيات تعليمية، ومراكز بحثية وعلاجية متخصصة".وأكد المجلس أن "المشروع يعد أحد الاستراتيجيات الكبرى للجامعة، ويهدف إلى تطوير بيئة التعليم الطبي، ودعم التدريب السريري، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية في ".