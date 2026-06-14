القضاء الأعلى يشيد بجهود هيئة الحج والعمرة لحصول العراق على "جائزة لبيتم" الكبرى

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استقبل ، القاضي الدكتور ، اليوم الأحد، رئيس للحج والعمرة، الشيخ ، والوفد المرافق له.



وخلال اللقاء، أشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها الهيئة في تقديم الخدمات للحجاج وتأمين سفرهم، مثمناً حصول على المركز الأول وفوزه بجائزة "لبيتم" الكبرى كأفضل بعثة إسلامية للعام الحالي 2026.