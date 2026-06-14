النفط تطلق حصة شهر تموز من الوقود للمولدات وتوجّه بتشغيلها 20 ساعة يومياً

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إطلاق هذه الحصة يأتي امتثالاً لتوجيهات رئيس لتخفيف أعباء فصل الصيف عن المواطنين، مؤكدة أن الشركة ستبدأ بتسليم الحصة المقررة اعتباراً من 20 حزيران الجاري.وأوضحت الشركة أن حصة شهر حزيران تبقى فاعلة بواقع 40 لتراً لكل (كي في) وبسعر 200 دينار للتر الواحد، مهيبةً بأصحاب المولدات الإسراع في استلام الحصص من المنافذ المحددة، والالتزام بالتشغيل المجاني للمواطنين بالتناوب مع ، وفقاً لآلية وأسعار العام الماضي.