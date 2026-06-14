الوائلي يبحث مع السفير اللبناني تفعيل الترانزيت وتعزيز التعاون التجاري

وذكر بيان للهيئة، ان الوائلي "استقبل اليوم، سفير الجمهورية لدى ، خليل ، وبحضور ممثل من لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية".وشهد اللقاء "مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل نظام الترانزيت بين العراق ولبنان، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وانسيابية النقل التجاري، واختصار الوقت والكلف اللوجستية، وبما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين".من جانبه، أشاد السفير اللبناني "بالدور الذي يضطلع به العراق حكومة وشعباً والعتبات في دعم ومساندته خلال مختلف الظروف، معرباً عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومؤكداً رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات".ويأتي هذا اللقاء – وفق البيان – "في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة المنافذ الحدودية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتفعيل الممرات التجارية، وتحويل المنافذ الحدودية إلى نقاط ارتكاز استراتيجية تسهم في دعم وتعظيم الإيرادات غير النفطية، انسجاماً مع توجيهات الحكومة".