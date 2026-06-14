برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقش بيئة الأهوار العراقية

وقال نائب لبرنامج الإنمائي في ، مهدي ، إن "الأهوار ليست مجرد نظام بيئي فريد، بل هي مصدر للرزق وجزء من الهوية وإرث حضاري لآلاف الناس، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة من بينها تغيّر المناخ وشحّ المياه والتدهور البيئي والضغوط التي يتعرض لها التنوع الأحيائي".

وأضاف أن "مشروع تعزيز صمود الإنسان والتنوع الأحيائي في أهوار بلاد ، الممول من حكومة كندا، يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية والنظم البيئية على الصمود من خلال دعم سبل العيش المستدامة، وتعزيز جهود المحافظة على التنوع الأحيائي، ورفع الوعي البيئي، وتمكين المجتمعات المحلية من الاضطلاع بدور فاعل في حماية الأهوار".



وأشار إلى أن "جلسة اليوم تمثل فرصة للتأمل في ما تحقق من تقدم وتبادل الخبرات واستكشاف حلول عملية للمستقبل، كما تتيح الاستماع مباشرة إلى الخبراء والممارسين وممثلي المجتمعات المحلية".