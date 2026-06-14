النيابة البطريركية تعلن دعمها لمطلب "إقليم البصرة"

أعلن النائب البطريركي للكنيسة السريانية الكاثوليكية في والخليج المطران فراس دردر، الأحد، عن دعمه لمطلب "إقليم البصرة".

وقال النائب البطريركي في رسالة نصية، "نبارك الحراك الشعبي الرامي لتفعيل إقليم ومن حق البصريين تقرير مصيرهم ضمن الدستور".

وأشار إلى أن "تفعيل إقليم البصرة يمثل تطلعاً مشروعاً لأبناء المحافظة لضمان حقوقهم وإدارة شؤونهم".



وشدد على أن "حق تقرير المصير واختيار النظام الإداري اللامركزي هو حق أصيل للشعب البصري كفله الدستور العراقي الدائم، ولا يخرج عن الأطر القانونية والشرعية للبلاد".