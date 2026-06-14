الحمداني يطالب بإقالة قائد شرطة بغداد الكرخ

​طالب رئيس ، بإقالة قائد شرطة .

وقال الحمداني في كلمة له، "استجوبه وفق القانون واقيله، كل الجهات متعاونة باستثناء قيادة ".

وأضاف "وجهت كتابا لمحافظ بفتح باب الترشيح".

وكان تجمع بغداد النيابي الخدمي والاجتماعي طالب، الأحد، بإقالة قائد شرطة الكرخ وإحالته إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة، على خلفية ما وصفه بوجود "جملة من الملاحظات" تتعلق بأدائه.