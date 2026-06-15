6 مليارات دينار غرامات بحق متجاوزين على الكهرباء

وقال وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة سخَّرت إمكاناتها الفنية والهندسية بالتنسيق مع القوات الأمنية ومجلس لتنفيذ حملة واسعة تستهدف التجاوزات على شبكة التوزيع في ".وأضاف أن "الحملة التي انطلقت بداية شهر حزيران الحالي، أسفرت عن إزالة أحمال متجاوزة بلغت أربعة آلاف و300 كيلو واط ضمن فروع توزيع كهرباء بغداد والصدر، فضلاً عن رفع أكثر من (400) دعوى قضائية بحق المتجاوزين، معظمها تتعلق بحالات الربط المباشر على "، مشيراً إلى أن "الوزارة تعتزم توسيع الحملة لتشمل المحافظات خلال المدة المقبلة".وبين عطية أن "الحدَّ من التجاوزات يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة وتحسين استقرارها، لاسيما في المناطق المشمولة بالحملات"، مؤكداً أن "الأولوية تتركز على إزالة التجاوزات في القطاعات التجارية والصناعية والحكومية، يليها القطاع الزراعي ثم المنزلي، فضلاً عن المولدات الأهلية العاملة بنظام تبادل التغذية لما تسببه من أحمال إضافية تؤثر في كفاءة الشبكة".في السياق ذاته، أفاد مدير الدائرة الاقتصادية في الوزارة عامر عدنان القره غولي، للصحيفة الرسمية بأن "الوزارة شكلت لجنة مركزية للإشراف على تنفيذ الحملة ومتابعة نتائجها، إلى جانب لجان فرعية في شركات التوزيع، تتولى إعداد تقارير إسبوعية بشأن انعكاسات الحملة على أداء الشبكة الوطنية وآليات منع تكرار التجاوزات".وذكر أن "حملة الكرخ أسفرت عن إزالة 14 تجاوزاً في عدد من المراكز التجارية والصناعية والمخازن والمولات، وبأحمال بلغت 1573 كيلوواط، فيما تجاوزت الغرامات المترتبة بحق المخالفين ثلاثة مليارات و167 مليون دينار، فضلاً عن تسديد نحو 500 مليون دينار مباشرة من قبل عدد من الممتنعين عن الدفع".من جانبه، أوضح معاون التدقيق والرقابة الداخلية رعد أن "فرق الوزارة تمكنت من إزالة 40 تجاوزاً ضمن مناطق تابعة لفرع توزيع ، بأحمال بلغت 1685 كيلو واط، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المفروضة ثلاثة مليارات و187 مليون دينار، مع استمرار الحملة في بقية المناطق".في الشأن نفسه، بين مدير في الوزارة أن "الحملة بقطاع توزيع كهرباء بغداد /الصدر، أسفرت عن إزالة 30 تجاوزاً بأحمال بلغت 1056 كيلو واط، إلى جانب إقامة 50 دعوى قضائية بحق المخالفين".