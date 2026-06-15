أمانة مجلس الوزراء: غداً الثلاثاء عطلة رسمية في العراق

وقالت الامانة العامة في بيان ورد لـ ، ان "يوم غد، الثلاثاء، الموافق للسادس عشر من شهر حزيران، سنة 2026؛ يعد رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة".واضافت ان "ذلك جاء تزامنًا مع الأول من المحرّم الحرام رأس السنة الهجرية، استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ب) من (12 لسنة 2024)".