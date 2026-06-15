التربية: امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط سينتقل لليوم الذي يليه

– محلي

اعلنت ، اليوم الاثنين، ان امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط لمادة الفرنسي سينتقل لليوم الذي يليه.

وقال المُتحدث الرسمي للوزارة كريم السيّد في بيان ورد لـ ، انه "إشارة الى وجود رسمية يوم غد الثلاثاء الموافق 16 حزيران فإن إمتحان مادة اللغة الفرنسية لطلبة الصف الثالث المتوسط سينتقل لليوم الذي يليه والذي سيكون يوم الأربعاء الموافق 17 حزيران".