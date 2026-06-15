أمانة بغداد تبدأ بتنفيذ توصيات "إعلام جامعة بغداد" لإنهاء الفوضى في شوارع العاصمة

وجاء التوجيه استنادا الى موافقة امين على التوصيات التي خلصت إليها الندوة، والتي اقيمت في بتاريخ 7 نيسان 2026، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين ومهتمين بالشأن الحضري والجمالي للمدينة.وتضمنت التوصيات تنظيم الإعلانات في الشوارع ومنع نصب اللوحات غير المرخصة او تعليقها بصورة عشوائية وإزالة التجاوزات البصرية واللافتات التالفة والكتابات على الجدران في الطرق الرئيسة، فضلا عن التوسع في المساحات والعناية بالأرصفة والفضاءات العامة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري للعاصمة.كما شددت التوصيات على اهمية تفعيل اجراءات فرض الغرامات بحق المخالفين لقواعد النظافة العامة ورمي النفايات في الشوارع والاماكن العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن تكليف شُعب الذوق العام في بمتابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة.ويعد اعتماد لتوصيات الندوة وترجمتها لإجراءات تنفيذية مؤشرا على فاعلية الدور الذي تضطلع به كلية الإعلام في طرح القضايا المجتمعية والحضرية، وربط المخرجات الاكاديمية بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، بما يسهم في خدمة المدينة والارتقاء ببيئتها البصرية والجمالية، بحسب بيان لكلية الاعلام.وتنسجم التوصيات التي تبنتها امانة بغداد مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف المعني ببناء مدن مستدامة وتحسين والفضاءات العامة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعضيد الهوية الجمالية للمدن.