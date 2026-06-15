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المجلس الأعلى الإسلامي: انتصار إيران تاريخي ولا جدوى من القواعد الأمريكية في منطقتنا
محليات
2026-06-15 | 07:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
143 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أصدر الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الدكتور
علي الدفاعي
، بياناً سياسياً اليوم 15 يونيو/حزيران 2026، بارك فيه ما وصفه بـ"الانتصار التاريخي" للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً إياه محطة مفصلية في تعزيز إرادة الشعوب، وتأكيد قدرتها على حماية سيادتها أمام التحديات.
وأكد الدفاعي في بيانه أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبت مجدداً أن إرادة الشعوب الحية قادرة على الصمود وحماية سيادتها وكرامتها أمام أعتى التحديات، حيث يمثل انتصارها التاريخي اليوم محطة بارزة تؤكد تراجع منهج الهيمنة والإملاءات الأمريكية والصهيونية في
غرب آسيا
، لصالح خيار الاستقلال والكرامة وتغيير معادلات القوة في المنطقة.
وأضاف أن هذا المنجز يقدم درساً جلياً لشعوبنا العربية والإسلامية بأن التمسك بخيار المواجهة ورفض الاستسلام هو السبيل الحتمي لترسيخ الاقتدار، كما يجدد التنبيه لخطورة التواجد العسكري الأجنبي وعدم جدوى القواعد الأمريكية، مؤكداً ضرورة تفعيل
الحوار الإقليمي
لبناء منظومة أمنية مشتركة تحمي المصالح وتصون السيادة.
وفي ختام بيانه، وجه الدفاعي التهنئة للشعب الإيراني الشقيق ولقيادته الشجاعة المتمثلة بآية الله السيد مجتبى
الحسيني
الخامنئي، مستذكراً بإجلال روح شهيد الأمة الإمام الخامنئي وكافة الشهداء الأبرار. كما بارك للأحرار والشرفاء في
لبنان
صمودهم وانتصار جبهة الحق، سائلين الله تعالى أن يحفظ المرجع الأعلى المفدى
السيد السيستاني
، ويديم عزة شعوبنا المناهضة للهيمنة والعدوان.
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