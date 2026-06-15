المجلس الأعلى الإسلامي: انتصار إيران تاريخي ولا جدوى من القواعد الأمريكية في منطقتنا

وأكد الدفاعي في بيانه أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبت مجدداً أن إرادة الشعوب الحية قادرة على الصمود وحماية سيادتها وكرامتها أمام أعتى التحديات، حيث يمثل انتصارها التاريخي اليوم محطة بارزة تؤكد تراجع منهج الهيمنة والإملاءات الأمريكية والصهيونية في ، لصالح خيار الاستقلال والكرامة وتغيير معادلات القوة في المنطقة.وأضاف أن هذا المنجز يقدم درساً جلياً لشعوبنا العربية والإسلامية بأن التمسك بخيار المواجهة ورفض الاستسلام هو السبيل الحتمي لترسيخ الاقتدار، كما يجدد التنبيه لخطورة التواجد العسكري الأجنبي وعدم جدوى القواعد الأمريكية، مؤكداً ضرورة تفعيل لبناء منظومة أمنية مشتركة تحمي المصالح وتصون السيادة.وفي ختام بيانه، وجه الدفاعي التهنئة للشعب الإيراني الشقيق ولقيادته الشجاعة المتمثلة بآية الله السيد مجتبى الخامنئي، مستذكراً بإجلال روح شهيد الأمة الإمام الخامنئي وكافة الشهداء الأبرار. كما بارك للأحرار والشرفاء في صمودهم وانتصار جبهة الحق، سائلين الله تعالى أن يحفظ المرجع الأعلى المفدى ، ويديم عزة شعوبنا المناهضة للهيمنة والعدوان.