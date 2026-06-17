التربية تتخذ اجراءات عاجلة تخص الامتحانات الجارية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة شكلت لجاناً خاصة لمتابعة المناشدات والشكاوى الواردة من طلبة السادس الإعدادي، والوقوف ميدانياً على المشكلات التي واجهتهم، لاسيما في المراكز الامتحانية التابعة لمديرية تربية الثانية".وأضاف أن "اللجان ستتولى رصد المعوقات الخدمية والعمل على معالجتها بشكل فوري لضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلبة خلال الأيام المقبلة".وأشار السيد إلى "تشكيل مجموعات عمل إلكترونية وميدانية لمتابعة استقرار تجهيز في المراكز الامتحانية بجميع المحافظات، بالتنسيق مع مديريات التربية ووزارة الكهرباء"، مبيناً أن "أي انقطاع في التيار تتم معالجته بشكل مباشر، مع الاستعانة بالمولدات الاحتياطية لضمان استمرار تجهيز الطاقة داخل القاعات الامتحانية".وكشف عن "توجه لاعتماد منظومات الطاقة الشمسية بصورة عاجلة في عدد من المراكز الامتحانية خلال الأيام المقبلة، لاسيما تلك الواقعة داخل الجامعات".