محافظة واحدة تنجو من الموجة الاربعينية غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا على العموم مع ظهور بعض الغيوم في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا وحارا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا وحارا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا وحارا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد".