العثور على جثة الطفلة الكربلائية "رقية" بمصيف "أحمد آوا" – عاجل

وجاء العثور على الجثة بالتزامن مع تصريحات مدير الدفاع المدني في ، العميد عابدين ، الذي أكد صباح اليوم في مؤتمر صحفي استمرار عمليات التفتيش الدقيقة وتضييق دائرة البحث في عيون "زلم" بعد أيام من التمشيط المستمر. ولتعزيز فرص الوصول إلى نقطة الشلال الحرجة والعميقة، بادرت الجهات المختصة في ، أمس الثلاثاء، بتحويل جزء من مجرى المياه في مصيف "أحمد آوا" باستخدام أنابيب ضخمة، مما ساهم في تسهيل عمليات البحث.شهدت أيام البحث مشاركة واسعة لعشرات المتطوعين من أهالي حلبجة والمناطق المجاورة إلى جانب الفرق الرسمية، في مشهد جسّد حالة من التضامن الإنساني مع عائلة الطفلة لإنهاء حالة الترقب والقلق التي سادت الأوساط الشعبية منذ وقوع الحادث المفجع.