العراق غدا من 40-48 والاحد يمنح بصيص امل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة في وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق"، مبينة أن "طقس يوم السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية وصحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تصاعد الغبار في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد عن اليوم السابق".واضافت ان "الطقس يوم الاحد سيكون صحوا في عموم البلاد مع تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم البلاد عن اليوم السابق"، لافتة إلى أن "طقس الاثنين سيكون صحوا في عموم البلاد مع تصاعد الغبار في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد عن اليوم السابق".