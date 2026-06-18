توجيهات حكومية بشأن المناطق السياحية في إقليم كردستان

وقال في بيانه، أن الأهالي "بذلوا خلال الأيام القليلة الماضية، جهوداً حثيثة ومساعيَ منقطعة النظير في العثور على جثمان (رقية)، وهو أمر ليس بغريب على ثقافة النخوة والبذل التي يتميز بها شعب كوردستان، وأخص بالثناء والتقدير محافظ والقوات الأمنية وفرق الدفاع المدني وجميع المتطوعين وكل من أسهم بدورٍ في العثور على الجثمان".وأعرب رئيس الحكومة عن حزنه، من أن حوادث وفواجع الغرق المؤلمة قد تزايدت في الآونة الأخيرة، موجها الجهات الحكومية المعنية بتشديد إجراءات وتعليمات السلامة اللازمة في المناطق السياحية، ولا سيّما بمحاذاة والسدود ومصادر المياه، أهاب بالمواطنين والسياح التقيّد التام بتلك التعليمات، والحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم.