بسبب "الحمى القلاعية".. جمارك طريبيل تعيد إرسالية عجول قادمة من الأردن

وذكرت في بيان، أن كوادر الحدودي، وبالتنسيق مع الجهات البيطرية المختصة، تمكنت من ضبط إرسالية من العجول المستوردة العائدة لإحدى الشركات، بعد ثبوت إصابتها بمرض الحمى القلاعية، استناداً إلى التقارير والفحوصات الرسمية الصادرة عن المستشفى البيطري في .وأكدت أن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة بعضوية الجهات ذات العلاقة للإشراف على إعادة الإرسالية إلى الجانب ، تنفيذاً للتوصيات الفنية المعتمدة، وبما يضمن منع انتقال الأمراض الوبائية والحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في البلاد.وشددت الهيئة على استمرارها في إحكام الرقابة على المراكز الحدودية والتنسيق مع الجهات الساندة المختصة، لمنع دخول أي إرساليات تشكل خطراً على الأمن الصحي والاقتصادي.