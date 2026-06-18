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بدعوى من الحلبوسي.. القضاء يصدر حكماً غيابياً بحبس مشعان الجبوري
محليات
2026-06-18 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,168 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن السياسي العراقي،
مشعان الجبوري
، اليوم الخميس، صدور حكم قضائي غيابي بحقه يقضي بحبسه لمدة سنة واحدة، على خلفية تصريحات سابقة وجهها لرئيس
مجلس النواب
السابق،
محمد الحلبوسي
.
وأوضح
الجبوري
في تغريدة له، أن محكمة جنايات
الكرخ
هي التي أصدرت الحكم، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بعبارة كان قد خاطب بها
الحلبوسي
قائلاً: "المطلوب لنا ما ينام الليل".
وفي معرض تعليقه على هذا القرار، انتقد الجبوري ما وصفه بازدواجية المعايير، معتبراً أن هناك شخصيات سياسية أخرى "هددت وتوعدت وشتمت خصومها ولم تُحاسب". كما تساءل الجبوري عن غياب المحاسبة القانونية عمن "يطعن بالمقدسات"، أو من تورط في "تغييب الآلاف"، أو الجهات التي "تهدد الدولة وتقصف البعثات والمنشآت الرسمية" على حد تعبيره.
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