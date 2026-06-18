أربيل وبغداد تتفقان على آلية تنفيذ نظام "أسيكودا" الجمركي

وذكرت أن وفداً فنياً من عقد اليوم الخميس، 18 حزيران (يونيو) 2026، اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في ، انتهت بالاتفاق على الرؤى والآليات التقنية لتفعيل النظام.وكان وفد الإقليم قد وصل إلى العاصمة بغداد مساء أمس الأربعاء، 17 حزيران، لبحث الجوانب التنفيذية لهذا المشروع.