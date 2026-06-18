انباء عن اعفاء العلاق من منصب محافظ البنك المركزي وتكليف نزار ناصر بديلاً

وقال المصدر لـ ، أنه "تم تكليف بمنصب محافظ البنك المركزي بديلاً لعلي العلاق".وفي وقت سابق، وجه بتكليف برئاسة جهاز الامن الوطني بديلاً لعبد الكريم البصري.