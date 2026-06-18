اغلاق وعدم استقبال للمرضى.. صيدليات بغداد والأنبار تعلن الإضراب رسمياً (صور)

ويشمل الإضراب تعليق العمل وإغلاق الصيدليات خلال الفترة المحددة من قبل النقابة المركزية، دعماً لمطالب الصيادلة والدعوة إلى معالجة التحديات التي تواجه المهنة.وأضافت أن هذه الخطوة تأتي للمطالبة بحلول جذرية لملف خريجي كليات الصيدلة، وضمان حقوق العاملين في القطاع، فضلاً عن معالجة المشكلات المرتبطة بسوق الدواء وتنظيم عمل الصيدليات.وكانت العراقيين قد دعت في وقت سابق إلى إضراب عام للصيدليات الأهلية لمدة ساعتين، من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل مطالب الصيادلة.وأكدت النقابة أن الإضراب يمثل خطوة احتجاجية أولية، مشيرة إلى إمكانية إلى إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبها من قبل الجهات المعنية.أبرز أسباب الإضراب:المطالبة بشمول خريجي الصيدلة بالتعيين المركزي.الاعتراض على بعض الإجراءات والرسوم المفروضة على الصيدليات.المطالبة باستكمال وتنظيم ملف التسعيرة الدوائية.التحذير من خطوات تصعيدية لاحقة إذا لم تُستجب المطالب.