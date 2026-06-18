تكليف قاسم العبودي مستشاراً للأمن القومي العراقي خلفاً للأعرجي

وقال المصدر لـ ، إنه "تم تكليف بمهام ، خلفاً لقاسم "، مبيناً أن "القرار يأتي ضمن تغييرات إدارية وأمنية في عدد من المواقع الحكومية".وفي وقت سابق، أفادت مصادر حكومية مطلعة بتكليف بمنصب محافظ البنك المركزي بديلاً لعلي العلاق، وايضاً تكليف برئاسة جهاز الامن الوطني بديلاً عن البصري.