بغداد.. القبض على متهم أطلق عيارات نارية بطريقة استعراضية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "حسب توجيه وكيل شؤون الشرطة وبأشراف ومتابعة قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد، تمكنت مفارز قسم شرطة ، بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات ومركز شرطة أبو دشير ونجدة أبو دشير، من إلقاء القبض على متهم أقدم على إطلاق العيارات النارية في الهواء بطريقة استعراضية ضمن قاطع المسؤولية".وتابع: "جاءت العملية بعد رصد الحادث ومتابعة المعلومات المتوفرة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص للتحري وجمع الأدلة، مما أسفر عن تحديد هوية المتهم ومكان تواجده"، مشيرة الى انه "بعد استحصال الموافقات الأصولية، تمكنت المفارز من إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".