تكليف عادل الياسري رئيساً لهيئة الاستثمار

وقال المصدر في حديث لـ ، "تكليف رئيساً لهيئة الاستثمار بدلاً من ".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر حكومية مطلعة بإجراء تغييرات في عدد من المناصب، منها تكليف بمنصب محافظ البنك المركزي بديلاً لعلي العلاق، وايضاً تكليف برئاسة جهاز الامن الوطني بديلاً عن البصري، كما صدر قرار بتكليف بمنصب العراقي، خلفاً للمستشار السابق .