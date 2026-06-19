بغداد.. ضبط 26 ألف كارتون مشروبات كحولية وأسلحة واموال واعتقال 6 متهمين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن “القوة المشتركة تمكنت من ضبط مخزن للمشروبات الكحولية يحتوي على (26,849) كارتونة من مختلف الأنواع، فضلاً عن ضبط (12) عجلة حمل كانت تُستخدم في عمليات تحميل وتفريغ تلك المشروبات”.وأضافت أن “القوة ألقت القبض على ستة متهمين كانوا يعملون داخل المخزن”، مبينةً أنه تم أيضاً ضبط أربعة أسلحة نارية شملت بندقيتي كلاشنكوف ومسدساً نوع (Smith) وآخر نوع (FNX).وأشارت إلى “ضبط مبالغ مالية داخل الموقع بلغت 78 مليوناً و48 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 8,300 دولار أمريكي”.وأكدت القيادة أنه “تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأصولية بحق المتهمين والمضبوطات وفقاً للقانون”.