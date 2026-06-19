تخفيض رسوم إمرار سعات الإنترنت عبر العراق بنسبة 40%

وقال سند في بيان ورد لـ ، أنه "ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تحويل إلى ممر دولي محوري لنقل سعات الإنترنت (Transit) بين ، وجّهنا بتخفيض رسوم أمرار السعات بنسبة 40%، وقد تم إقرار هذا التوجه رسمياً في هيئة الرأي، ومجلس إدارة للاتصالات والمعلوماتية".واضاف أنه "وتأكيداً لجدوى هذا القرار الاقتصادي والتقني، تلقينا بعد يوم واحد من إعلانه عروضاً رسمية من دولتين خليجيتين لربط وتمرير سعاتهما الرقمية إلى أوروبا عبر البنية التحتية العراقية، على أن يتم توقيع العقود النهائية خلال الأيام القليلة القادمة".