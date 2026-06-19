بغداد.. طالب يدعي تعرضه للخطف بسبب ضغط الامتحانات

وقال المصدر لـ ، إن “قيادة شرطة أجرت تحقيقات ومتابعة دقيقة لخط سير الطالب بعد ادعائه تعرضه للخطف أثناء توجهه لأداء الامتحان”.وأضاف أن “نتائج التحقيقات أظهرت عدم وجود أي حالة خطف، حيث تبين أن الرواية غير صحيحة”، مبيناً أن “الطالب اعترف خلال التحقيق بافتعال حادثة الاختطاف”.وأشار المصدر إلى أن “الطالب برر تصرفه بتعرضه لضغوط تتعلق بالامتحانات وخشيته من التعرض للعقاب من قبل والده، ما دفعه إلى اختلاق قصة الاختطاف”.وأكد المصدر أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعتمدة".