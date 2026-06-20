رجل ينهي حياته شنقا في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "رجلا تولد 1964 اقدم على الانتحار بعدما شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن مدينة الشعل".وأضاف انه "بحسب راي خبير الأدلة، فأن الانتحار جاء نتيجة سوء حالته النفسية".