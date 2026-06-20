الدفاع توجه دعوة للمتقدمين (المتبقين) ملحق الدورة (115)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "على المتقدمين (المتبقين) ملحق الدورة (115) والمبينة أرقامهم التعريفية في القوائم المرفقة طياً في الروابط أدناه، مراجعة العسكري لإعادة إجراء الفحوصات الطبية والذين لم يفحصوا فحص تخطيط القلب (ECO) وفحص المؤثرات العقلية، في تمام الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 21 حزيران 2026، مستصحبين معهم المستمسكات الآتية:1. البطاقة الموحدة (أصلية، مصورة).2. بطاقة السكن (أصلية، مصورة).3. ⁠صور شخصية عدد / 4.4. ⁠البطاقة التعريفية.ملاحظة1-سيتم الإعلان عن الوجبات اللاحقة حسب المواعيد المحددة لكل منها.2- ⁠في حال إعلان يوم المراجعة رسمية من قبل لمجلس الوزراء تكون المراجعة في اليوم الذي يليه على ان يشمل التأجيل الوجبة بأكملها.3- ⁠في حال عدم حضور المتقدم في الموعد المحدد له يلغى قبوله.