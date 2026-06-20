حدوث اشتباكات أو حالة فوضى داخل السجن المركزي.. ما حقيقة ذلك؟

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، انها "تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع اشتباكات أو حدوث حالة فوضى داخل السجن المركزي في أو في أي مؤسسة إصلاحية أخرى"، مبينا ان "ما أُشيع عن تسجيل حالة وفاة على خلفية تلك الأحداث".وأضافت ان "هذه الأنباء عارية عن تماماً، وأن الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية وإدارية دقيقة، ولم يُسجل أي حادث من هذا النوع".ودعت "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثقة التي من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام".