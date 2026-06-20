العتبة الحسينية تطلق مبادرة للعلاج المجاني لمدة عام

وذكر بيان للعتبة، "في خطوة تعكس توجه التابعة للعتبة الحسينية نحو تعزيز دورها الإنساني والمجتمعي، أعلنت جامعة السبطين للعلوم الطبية عن إطلاق مبادرة “عطاء الإمام الحسين (عليه السلام) الطبية المستدامة” التي تهدف إلى توفير خدمات علاجية مجانية للمرضى في الردهات التعليمية والجناح العام داخل مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة وذلك لمدة عام كامل".وأضاف البيان، أن "إطلاق المبادرة جاء بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ بالتزامن مع حلول شهر المحرم الحرام لتكون امتداداً للبرامج الصحية والخدمية التي تقدمها العتبة الحسينية المقدسة في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الطبي الذي شهد خلال السنوات الماضية توسعاً وتطوراً ملحوظاً".وتركز المبادرة – وفق البيان – على "الحالات المرضية غير الجراحية التي تستوجب الإقامة والمتابعة العلاجية"، مؤكداً أن "الفرق الطبية ستعمل وفق معايير مهنية تضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للمستفيدين".