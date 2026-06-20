السامرائي يؤكد أهمية التواصل المستمر مع الشخصيات الاجتماعية والعشائرية

أكد رئيس تحالف العزم ، السبت، أهمية التواصل المستمر مع الشخصيات الاجتماعية والعشائرية.



وقال اعلام العزم في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، يرافقه عدد من قيادات وأعضاء تحالف العزم، وجهاء العزيز في منطقة سموم بمدينة ، حيث جرى خلال الزيارة بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المنطقة".

ونقل البيان عن تأكيده "أهمية التواصل المستمر مع الشخصيات الاجتماعية والعشائرية، والاستماع إلى احتياجات المواطنين ومتابعة مطالبهم، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز التماسك المجتمعي وخدمة أبناء المحافظة". ونقل البيان عن تأكيده "أهمية التواصل المستمر مع الشخصيات الاجتماعية والعشائرية، والاستماع إلى احتياجات المواطنين ومتابعة مطالبهم، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز التماسك المجتمعي وخدمة أبناء المحافظة".

الى ذلك، قال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، في سامراء، أعضاء كتلة أبناء ، بحضور عدد من قيادات وأعضاء تحالف العزم، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة".

وأكد السامرائي "أهمية دعم جهود الحكومة المحلية ومجلس المحافظة في متابعة احتياجات المواطنين وتسريع تنفيذ ، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز التنمية في مختلف مناطق صلاح الدين".



وتناول اللقاء وفق البيان "عدداً من القضايا المتعلقة بواقع المحافظة وأولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية والمحلية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين".