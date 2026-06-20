البصرة تقرر تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.



وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ يوجه بتعطيل الدوام الرسمي لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لإحياء السابع والعاشر من محرم الحرام".

وكان ، قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة يوم الخميس المقبل.