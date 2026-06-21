النزاهة تطيح بشبكة لتهريب وبيع حديد السكراب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "فريق عملٍ من مُحقّقي تولَّى مهمَّة التحرّي وجمع المعلومات المُتعلّقة بقيام شبكةٍ تستغلُّ مواقع وأراضٍ تابعة للدولة، مُوضحةً قيام الشبكة بتجميع مادّة حديد السكراب تمهيداً لتهريبها وبيعها".وأضافت انَّ "الفريق، بعد الانتقال إلى ثلاثة مواقع مُختلفةٍ ضمن حدود البلديَّة، تمكَّن من ضبط أعضاء الشبكة المُتكوّنة من (8) مُتَّهمين بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بتجميع ورصف مادَّة الحديد وبيعها"، مُنوّهةً "بقرار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة في ، الذي قرَّر إجراء التحقيق، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".