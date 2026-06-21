السامرائي يزور كنيسة القلب الأقدس في كركوك ويؤكد أهمية التعايش بين العراقيين

وكان في استقبال الوفد غبطة بولس الثالث نونا.وأكد خلال الزيارة على أهمية الحفاظ على التنوع الذي يميز ، مشدداً على ضرورة تعزيز قيم التعايش والتآخي بين جميع مكونات الشعب العراقي، وفقاً لبيان صادر عن لتحالف العزم.كما أشار السامرائي إلى أن تعد نموذجاً للتنوع والتفاهم المشترك، مؤكداً أن استقرارها ووحدة نسيجها الاجتماعي يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار العراق بأكمله.