بعد مستشارية الأمن القومي.. الأعرجي يؤكد استمراره في خدمة العراق من أي موقع

وقدم خالص شكره وتقديره لرئيس ، علي فالح ، مثمناً روح المسؤولية والشراكة التي سادت العمل من أجل حماية أمن واستقراره.وأكد الأعرجي في بيان له أن خدمة الوطن مسؤولية مستمرة لا تحددها المناصب أو المواقع، مشدداً على التزامه بمواصلة أداء واجبه الوطني من أي موقع يخدم البلاد. كما شدد على دعمه للجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة الدولة، وتعزيز استقلال القرار الأمني، بالإضافة إلى متابعة الملفات الاستراتيجية التي تصون مصالح العراق العليا وتخدم الشعب العراقي.