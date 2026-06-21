الشيخ حمودي: الحماية البيئية في العراق يجب أن تتحول إلى قضية شعبية

وأكد الشيخ خلال اللقاء على جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق ، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لتجاوز أزمات التلوث البيئي والتصحر والجفاف. كما أشار إلى أن العمل في هذا الملف لا يقتصر على كونه مساراً صحياً وحضارياً وإنسانياً فحسب، بل هو انعكاس للحالة السياسية للدولة وتوجهات برامجها التنموية.ودعا الشيخ حمودي إلى ضرورة صياغة رؤية عصرية جديدة للحماية البيئية في ، مؤكداً على أهمية تكثيف العمل الإعلامي والثقافي لرفع مستوى الوعي المجتمعي، بهدف تحويل حماية البيئة إلى قضية شعبية يساهم فيها المواطن بشكل فاعل.