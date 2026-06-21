التعليم تحدد الأول من تموز موعداً للتقديم على قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

وأكدت الوزارة في بيان لها، تفعيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقناة تعديل الترشيح للطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2025/ 2026 ضمن قنوات (القبول المركزي، وذوي الشهداء، والنخبة)، شريطة عدم التحاقهم بإحدى الدراسات (التعليم الحكومي الخاص الصباحي، الدراسة المسائية، التعليم الأهلي) أو الكليات التابعة للوقفين.وبيّنت الوزارة أنه سيتم تفعيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2024/ 2025، على قناتي (القبول المركزي، وذوي الشهداء)، بشرط عدم التحاقهم بإحدى الدراسات (التعليم الحكومي الخاص الصباحي، الدراسة المسائية، التعليم الأهلي)، أو الكليات التابعة للوقفين.ونوهت الوزارة إلى أن الجامعات ستتولى اعتماد البوابة الإلكترونية لغرض تزويد الطلبة بأرقامهم السرية في حال فقدانها، على أن تُسلّم هذه الأرقام حصراً للطالب أو لأحد ذويه من الدرجة الأولى.