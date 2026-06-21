السامرائي يزور ديوان محافظة كركوك ويبحث ملفات خدمية وتنموية

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أجرى رئيس تحالف العزم، المهندس ، اليوم الأحد 21 حزيران 2026، زيارة إلى ، حيث كان في استقباله محافظ سمعان آغا، بحضور وفد من نواب وقيادات تحالف العزم.





كما بحث الجانبان القضايا التي تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في .

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم جهود في تنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.كما بحث الجانبان القضايا التي تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في .