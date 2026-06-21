الوائلي يؤكد حرص هيئة المنافذ على تنفيذ توجيهات الحكومة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ، استقبل في مقر الهيئة اليوم الأحد، رئيس والمياه والأهوار النيابية النائب "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بدور المنافذ الحدودية في دعم القطاع الزراعي وحماية المنتج المحلي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيأة واللجنة النيابية بما يسهم في تطوير العمل الرقابي والخدمي في المنافذ الحدودية".وأكد الوائلي "حرص هيئة المنافذ الحدودية على تنفيذ توجيهات الحكومة الرامية إلى دعم وتسهيل حركة التجارة المشروعة، مع تشديد إجراءات الرقابة لمنع دخول المواد المخالفة وحماية الأمن الاقتصادي للبلاد".من جانبه، أشاد النائب "بالجهود التي تبذلها هيئة المنافذ الحدودية في تنظيم العمل بالمنافذ وتعزيز إجراءات الرقابة"، مؤكداً "أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية والسلطة التشريعية بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين".