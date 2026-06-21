العراق يتحرك نحو بؤر حمى القرم - الكونغو النزفية وتوصيات خلال زيارة محرم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دبلوماسي أمريكي: محادثات سويسرا مستمرة وأحرزنا تقدما بملف هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567621-639176476923125107.jpg
العراق يتحرك نحو بؤر حمى القرم - الكونغو النزفية وتوصيات خلال زيارة محرم
محليات
2026-06-21 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
277 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت دائرة البيطرة في
وزارة الزراعة
، اليوم الأحد، تفاصيل خطة احتواء بؤر حمى
القرم
-
الكونغو
النزفية تزامناً مع حلول شهر محرم الحرام، فيما الزمت أصحاب المواكب الحسينية باعتماد اللحوم المختومة.
وقال مدير عام الدائرة، محمد
عزيز المياحي
، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "استمرار تسجيل الإصابات بمرض حمى
القرم
-
الكونغو
النزفية، لاسيما مع حلول شهر محرم الحرام، استدعى مفاتحة السلطات المسؤولة في
بغداد
والمحافظات لمنع ذبح الحيوانات خارج المجازر الرسمية، وفي حال عدم استيعاب هذه المجازر للأضاحي، يجب إقامة مناطق محددة يتم ذبح الحيوانات فيها"، مشدداً على "عدم الذبح العشوائي في المنازل أو الطرقات أو المواكب الحسينية، لمنع انتشار المرض".
وأكد على "منع تواجد الحيوانات والذبح العشوائي داخل المناطق السكنية وفق التعليمات رقم (33) لسنة 1983، التي تتضمن إجراءات منع الذبح العشوائي، وبالتعاون مع الجهات المختصة"، لافتا الى أن "الدوام الرسمي مستمر أثناء العطل خلال شهر محرم الحرام في المستشفيات البيطرية والمستوصفات التابعة لها، في حال ظهور إصابات بشرية جديدة بمرض حمى القرم - الكونغو النزفية".
وتابع: "لا يتم منح الشهادة الصحية الخاصة بحركة الحيوانات بين المحافظات إلا بعد التأكد من أنها قد رشت بمضادات القراد قبل 14 يوماً على الأقل"، مشيرا الى أن "احتواء بؤر الإصابات البشرية الخاصة بالمرض يكون بقطر احتواء (3 - 20) كم، ويتم تحديد
قطر
نطاق الاحتواء من قبل المستشفيات البيطرية بالاعتماد على نوع المنطقة، حضرية أم ريفية، وكثافة الثروة الحيوانية فيها، إضافة إلى تحديد كثافة القراد، فضلاً عن إعادة عملية الرش والتغطيس في البؤر المرضية بعد مرور 14 يوماً من الرشة الأولى".
وفي حال حدوث إصابات بشرية بمرض حمى القرم - الكونغو النزفية في مناطق حضرية مع عدم وجود ثروة حيوانية في المنطقة، أوضح المياحي أنه "سيتم التعامل مع هذه الحالات من خلال اتباع التقصي الوبائي عن المرض لتحديد الأماكن التي تم شراء اللحوم أو الحيوانات منها، وتطبيق إجراءات السيطرة والاحتواء"، لافتا إلى، أنه "تم التنسيق مع أصحاب المواكب الحسينية من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة مع هيئة المواكب لضمان تطبيق شروط السلامة، وهي إلزام أصحاب المواكب الحسينية بشراء اللحوم المختومة بختم المجازر الرسمية حصراً".
وتابع: انه "تم اياضا إلزام أصحاب المواكب الحسينية والقصابين بحفظ اللحوم بالتبريد لمدة 24 ساعة قبل تقطيعها أو طبخها، إذ يعمل التبريد على تثبيط وقتل الفيروس داخل الأنسجة، مما يجعل اللحوم آمنة للاستهلاك والتقطيع"، مشددا على "أهمية تنظيم حملة إعلامية واسعة عبر الأجهزة المسموعة والمقروءة والمرئية، ومراكز الإرشاد الزراعي والإعلام البيطر، لتثقيف وتوجيه المربين والقصابين وربات البيوت والمواطنين بصورة عامة حول خطورة المرض وكيفية الوقاية منه".
واوضح ان "أهم الإجراءات
الوقائية
لمنع انتشار المرض، هي عدم إزالة حشرة القراد من جسم الأضحية باليد، والتأكد من وجود
الختم
الأحمر (ختم المجزرة)، وهو الضمان الوحيد لخلو اللحم من الفيروس، إضافة إلى التبريد، من خلال وضع اللحم في الثلاجة (وليس المجمدة) لمدة 24 ساعة بعد الذبح، لأن هذه العملية تعمل على تثبيط أو قتل فيروس الحمى النزفية إن وجد".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
توجيهات حكومية بتشديد الإجراءات الوقائية للسيطرة على "حمى القرم"
06:36 | 2026-05-24
توصيات أمنية تخص تأمين زيارة العاشر من محرم والأربعين
15:37 | 2026-06-20
6 تحذيرات خلال ايام الزيارة بشهر محرم
06:53 | 2026-06-21
المرور تصدر توجيهات جديدة للسائقين خلال شهر محرم الحرام
04:09 | 2026-06-16
لحوم
الزراعة
السومرية نيوز
وزارة الزراعة
عزيز المياحي
سومرية نيوز
محمد عزيز
السومرية
الوقائية
محمد عز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين
محليات
36.21%
05:36 | 2026-06-21
خبر سار للموظفين
05:36 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
24.31%
05:34 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
05:34 | 2026-06-21
أسعار الدولار تقفز من جديد في العراق
اقتصاد
19.95%
03:35 | 2026-06-21
أسعار الدولار تقفز من جديد في العراق
03:35 | 2026-06-21
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
أمن
19.53%
07:35 | 2026-06-20
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
07:35 | 2026-06-20
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
الأكثر مشاهدة
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
اخترنا لك
الزيدي يشكر ربيع نادر: قدمتم إسهامات فاعلة
14:29 | 2026-06-21
انتشال جثة شاب من نهر الفرات في الأنبار
13:28 | 2026-06-21
العطل الرسمية لهذا الأسبوع
12:21 | 2026-06-21
الانواء الجوية تبعث برسالة طمأنة: لا عواصف ترابية والحرارة ضمن المعدلات الطبيعية
11:20 | 2026-06-21
الوائلي يؤكد حرص هيئة المنافذ على تنفيذ توجيهات الحكومة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني
09:52 | 2026-06-21
خلال لقاء الشيخ المسعودي.. رئيس الحكومة يؤكد دعم برامج هيئة الحج لمواصلة زخم النجاحات
09:09 | 2026-06-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.