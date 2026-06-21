العراق يتحرك نحو بؤر حمى القرم - الكونغو النزفية وتوصيات خلال زيارة محرم

وقال مدير عام الدائرة، محمد ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "استمرار تسجيل الإصابات بمرض حمى - النزفية، لاسيما مع حلول شهر محرم الحرام، استدعى مفاتحة السلطات المسؤولة في والمحافظات لمنع ذبح الحيوانات خارج المجازر الرسمية، وفي حال عدم استيعاب هذه المجازر للأضاحي، يجب إقامة مناطق محددة يتم ذبح الحيوانات فيها"، مشدداً على "عدم الذبح العشوائي في المنازل أو الطرقات أو المواكب الحسينية، لمنع انتشار المرض".وأكد على "منع تواجد الحيوانات والذبح العشوائي داخل المناطق السكنية وفق التعليمات رقم (33) لسنة 1983، التي تتضمن إجراءات منع الذبح العشوائي، وبالتعاون مع الجهات المختصة"، لافتا الى أن "الدوام الرسمي مستمر أثناء العطل خلال شهر محرم الحرام في المستشفيات البيطرية والمستوصفات التابعة لها، في حال ظهور إصابات بشرية جديدة بمرض حمى القرم - الكونغو النزفية".وتابع: "لا يتم منح الشهادة الصحية الخاصة بحركة الحيوانات بين المحافظات إلا بعد التأكد من أنها قد رشت بمضادات القراد قبل 14 يوماً على الأقل"، مشيرا الى أن "احتواء بؤر الإصابات البشرية الخاصة بالمرض يكون بقطر احتواء (3 - 20) كم، ويتم تحديد نطاق الاحتواء من قبل المستشفيات البيطرية بالاعتماد على نوع المنطقة، حضرية أم ريفية، وكثافة الثروة الحيوانية فيها، إضافة إلى تحديد كثافة القراد، فضلاً عن إعادة عملية الرش والتغطيس في البؤر المرضية بعد مرور 14 يوماً من الرشة الأولى".وفي حال حدوث إصابات بشرية بمرض حمى القرم - الكونغو النزفية في مناطق حضرية مع عدم وجود ثروة حيوانية في المنطقة، أوضح المياحي أنه "سيتم التعامل مع هذه الحالات من خلال اتباع التقصي الوبائي عن المرض لتحديد الأماكن التي تم شراء اللحوم أو الحيوانات منها، وتطبيق إجراءات السيطرة والاحتواء"، لافتا إلى، أنه "تم التنسيق مع أصحاب المواكب الحسينية من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة مع هيئة المواكب لضمان تطبيق شروط السلامة، وهي إلزام أصحاب المواكب الحسينية بشراء اللحوم المختومة بختم المجازر الرسمية حصراً".وتابع: انه "تم اياضا إلزام أصحاب المواكب الحسينية والقصابين بحفظ اللحوم بالتبريد لمدة 24 ساعة قبل تقطيعها أو طبخها، إذ يعمل التبريد على تثبيط وقتل الفيروس داخل الأنسجة، مما يجعل اللحوم آمنة للاستهلاك والتقطيع"، مشددا على "أهمية تنظيم حملة إعلامية واسعة عبر الأجهزة المسموعة والمقروءة والمرئية، ومراكز الإرشاد الزراعي والإعلام البيطر، لتثقيف وتوجيه المربين والقصابين وربات البيوت والمواطنين بصورة عامة حول خطورة المرض وكيفية الوقاية منه".واوضح ان "أهم الإجراءات لمنع انتشار المرض، هي عدم إزالة حشرة القراد من جسم الأضحية باليد، والتأكد من وجود الأحمر (ختم المجزرة)، وهو الضمان الوحيد لخلو اللحم من الفيروس، إضافة إلى التبريد، من خلال وضع اللحم في الثلاجة (وليس المجمدة) لمدة 24 ساعة بعد الذبح، لأن هذه العملية تعمل على تثبيط أو قتل فيروس الحمى النزفية إن وجد".