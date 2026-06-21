الانواء الجوية تبعث برسالة طمأنة: لا عواصف ترابية والحرارة ضمن المعدلات الطبيعية

وقال الهيئة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "القراءات والتوقعات تشير إلى تأثر البلاد بموجة حارة خلال منتصف الأسبوع"، موضحاً أن التحديثات الأخيرة تفيد بأن تأثير الكتلة الحارة سيكون أقل قوة مما أشارت إليه النماذج الجوية خلال الأيام الماضية".وبيّن أن "السبب الرئيس يعود إلى تراجع نسبي في تمركز المرتفع الجوي العلوي، الأمر الذي حدّ من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، موضحاً أن "هذه الحالة تشبه إلى حد ما حدث في بداية الشهر 12، عندما أدى تمركز المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا إلى إعاقة حركة المنظومات التي تساعد على هطول الأمطار"، لافتا إلى أن "البلاد ستشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة خلال منتصف الأسبوع الحالي وانخفاض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، نتيجة تراجع تأثير الكتلة الحارة وعودة الأجواء إلى مستويات أقرب للمعدلات اليومية".واكد، أن "الحالة الجوية عادت إلى نطاق المعدلات العامة، وليست كما كان يُشار إليها في الأيام السابقة"، موضحاً أن "درجات الحرارة ستكون ضمن المعدلات الطبيعية، إذ تسجل المحافظات الجنوبية خلال هذه الأشهر عادة درجات حرارة تتراوح بين 47 و49 درجة مئوية".وأكد أنه "لا توجد مؤشرات على عواصف غبارية شديدة أو تصاعد كثيف للغبار خلال الأيام المقبلة"، لافتا الى أن "الهيئة تتوقع عودة الأجواء إلى مستويات أقرب للمعدلات اليومية المعروفة".